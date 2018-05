Chi è Deborah Roversi | l’ex moglie di Andrea Pirlo

dilei

(Di martedì 22 maggio 2018) Bionda e bellissima,non è una donna qualunque, ma l’ex di Andre, calciatore da milioni di euro. Il loro amore, nato quando erano appena adolescenti, è durato più di 13 anni eè rimasta accanto anel periodo della sua ascesa nel mondo del calcio, supportandolo e aiutandolo nei momenti più difficili. La coppia ha avuto due figli: Niccolò e Angela, e si è separata in modo piuttosto burrascoso nell’estate del 2014. A far discutere non è stata solamente la nuova storia d’amore dicon la giovanissima Valentina Baldini, ma anche la battaglia legale che ha portato l’exad ottenere un assegno di mantenimento da 53 mila euro. La cifra, decisamente alta, aveva fatto discutere, anche per via di una sentenza della Corte di Cassazione in cui veniva stabilito che l’assegno di mantenimento debba essere legato non allo stile ...