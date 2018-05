Chelsea | Conte sta per salutare Londra

Chelsea-Conte : ore decisive per il divorzio : Entro la fine della settimana si conoscerà il futuro di Antonio Conte, ma il suo divorzio dal Chelsea appare ormai una pura formalità. Manca solo l'ufficializzazione per ratificare la fine del ...

Mercato - Conte-Chelsea al capolinea. Napoli forte su Ancelotti : ROMA - Si avvicina il momento del divorzio tra Conte e il Chelsea . Giovedì l'appuntamento per discutere dell'ultimo anno di contratto che ancora lega il tecnico italiano e il club inglese. ...

Chelsea - il dispetto di Willian a Conte : lo cancella dalla foto di gruppo su Instagram : "Il mio rapporto con l'allenatore? Volete che ve lo dica davvero?" No, probabilmente non c'è alcun bisogno di nessun vero commento da parte di Willian ai microfoni di ESPN Brazil dopo la finale di FA ...

Chelsea-Conte - tutti i dubbi sul futuro “alimentati” dal tecnico : Antonio Conte potrebbe lasciare il Chelsea dopo l’ultimo successo di ieri in FA Cup contro i rivale Mourinho, l’ultima parola spetta ad Abramovich Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea, sembra essere a dir poco incerto. Il tecnico italiano ha vinto ieri la sua prima FA Cup in carriera, dopo essersi aggiudicato la Premier League nella scorsa stagione. L’annata nella sua interezza però, non è stata certo positiva, ...

Chelsea - Conte : 'Io vincitore seriale. Futuro? Rispetterò il contratto' : E' bastato un guizzo del solito Hazard, solo quello. E il Chelsea vince il suo secondo trofeo negli ultimi due anni. Ai Blues di Antonio Conte l'FA Cup. L'anno scorso il campionato, stavolta la ...

Inghilterra - Conte batte Mourinho : FA Cup al Chelsea : LONDRA - Conte batte Mourinho e si aggiudica la Coppa d'Inghilterra. Un rigore di Hazard nel primo tempo decide la sfida di Wembley e regala al tecnico italiano il suo secondo trofeo alla guida del ...

Il Chelsea vince la Fa Cup - United ko 1-0. Conte trionfa su Mourinho : Dopo il titolo della Premier League conquistato l'anno scorso, per il Chelsea di Antonio Conte arriva anche la FA Cup, la Coppa d'Inghilterra. Nella finale giocata oggi a Wembley, i Blues londinesi ...

Il Chelsea di Antonio Conte ha vinto la 137ª edizione della FA Cup : La finale della 137ª edizione della FA Cup, la coppa nazionale inglese, uno dei tornei più antichi e prestigiosi del calcio internazionale, è stata vinta dal Chelsea, che sabato pomeriggio a Wembley ha battuto 1-0 il Manchester United con un calcio The post Il Chelsea di Antonio Conte ha vinto la 137ª edizione della FA Cup appeared first on Il Post.

Delirio Chelsea - Conte vince la FA Cup : altra delusione per il Manchester United di Mourinho : Importante trofeo per il Chelsea che si aggiudica la FA Cup, in finale superato il Manchester United di Mourinho, il tecnico italiano sembra quindi destinato a concludere l’avventura in Premier con la vittoria di un trofeo comunque importante. Finisce 1-0 la partita, decide una rete di Hazard su calcio di rigore realizzato nella prima frazione di gioco. altra delusione per il Manchester United, la stagione per Mourinho può considerarsi ...

FA Cup - il riscatto di Antonio conte : Chelsea campione - sconfitti Mou ed il Manchester United : FA Cup, Manchester United sconfitto dal Chelsea di Antonio conte che fa dimenticare le pesanti critiche dell’intera stagione ai Blues Chelsea e Manchester United si sono date battaglia nella finale di FA Cup 2018. Una gara ad altissima tensione, tra due rivali storiche, guidate da due acerrimi nemici come conte e Mourinho. Il tecnico italiano è riuscito a spuntarla al termine di una vera e propria bagarre, utile al Chelsea per lenire i ...

