Chaine des Rotisseurs | sfida tra i Bailliage di Calabria e Abruzzo per omaggiare Sua

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) La Confrerié Mondiale de la Gastronomiedes, sulla scia del meraviglioso Chapitre “Roma Caput Mundi”, per“Sua Maestà La Liquirizia” ha convocato nell’incantevole scenario del Museo dei Fiorentini di Roma idellae dell’presieduti dai gourmand avv. Antonella Sotira e dal notaio Marco Forcella. Un dinner gala in black con due straordinari chef stellati: il calabrese Riccardo Sculli, ristorante Gambero Rosso di Gioiosa Jonica,vincitore dell’award 2018 per i migliori 40 ristoranti di Italia, ha coordinato il menù che ha svelato i segreti della Culinary Nutrition, “crostata scomposta di frutta all’oro verde di“, il bergamotto e l’abruzzese Davide Pezzuto, che ha deliziato i soci e i pochi privilegiati con Uovo bio su zuppetta di quinoa in purgatorio e polvere di liquirizia ...