Cerco lavoro

Brindisi - l’annuncio di lavoro di un pasticciere : “Non Cerco ragazze grasse”. Bufera sui social. E lui si scusa : “cerco personale con reale voglia di far parte di un progetto lavorativo che ci porti ad essere i numeri uno, cerco esperienza ma soprattutto professionalità. Non cerco ragazze grasse. La bella presenza è richiesta ma non del tutto importante”. L’annuncio di lavoro per cercare “un’aiuto pasticciere con esperienza e due banconisti/e” è stato pubblicato sul portale Indeed dal titolare della pasticceria Dolci ...