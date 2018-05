Cena a sorpresa tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Consultazioni Fico - apertura a sorpresa del PD : ecco tutti gli sCenari [LIVE] : E' allora possibile discutere nel PD di una prospettiva politica senza veleni, senza sospetti, senza accuse di coltivare ambizioni personali? Io dico che abbiamo l'obbligo di verificare nei contenuti ...

Panchina Italia - incredibile colpo di sCena : ecco il prossimo CT (a sorpresa) : Panchina Italia – Tra i due litiganti il terzo gode. Sembrava un testa a testa tra Mancini e Antonio Conte per la Panchina della Nazionale, alla fine blitz nelle ultime ore e accordo con Carlo Ancellotti che sarà il nuovo Ct della Nazionale. Incontro segreto tra l’ex Bayern Monaco, Roberto Fabbricini e Alessandro Costacurta, la Figc gli ha offerto il ruolo di allenatore, il tecnico sembra aver dato l’ok. Si tratta del secondo incontro tra ...

[Il retrosCena] Il "trucco" del centrodestra per convincere Di Maio. E il Pd fa una mossa a sorpresa : Si starebbe cioè consumando quella fase politica da cui dovrebbe emergere l'incapacità dei due colossi delle urne di trovare un'intesa e assumersi responsabilità di governo. In questa fase il Pd ...

Isola - colpo di sCena dell’ultim’ora. Naufraghi commossi. Tra poco i vip dovranno tornare in Italia per la finalissima. La produzione - però - ha deciso di fare loro una sorpresa prima della partenza. Cosa hanno ricevuto… : Lunedì 16 aprile andrà in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. La finale. E finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione piena zeppa di colpi di scena e polemiche e liti e tutto il resto. E mentre colei che ha dato il la al pandemonio – che dalla seconda diretta sta ancora facendo discutere – è indietro con l’affitto e quindi la sua casa è pignorata (lo dice Dagospia non sappiamo se sia davvero così), gli ...

“Io vi dichiaro… in arresto!”. Sorpresa choc al matrimonio : con gli invitati già pronti a festeggiare - scattano le manette nel bel mezzo della cerimonia. Una sCena talmente assurda da sembrare quella di un film : Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto dovrebbe essere perfetto e invece spesso perfetto non è, con rancori magari sopiti troppo a lungo che saltano fuori all’improvviso, scenate di gelosia, liti e qualche scheletro nell’armadio che non vuole saperne di restarsene dentro. Quello che però probabilmente nessuno si aspetterebbe mai è veder arrivare gli agenti in divisa per arrestare, sotto gli occhi scioccati dei presenti, ...

“Vuoi sposarmi?”. Il vip glielo chiede al ristorante - davanti a tutti. Sorpresa riuscita : il compagno non si aspettava nulla (e si vede). Nemmeno a dirlo - ma i fan - alla vista di quella sCena e all’idea delle nozze - sono impazziti : Immaginate di trovarvi a cena con il vostro partner in un ristorante. Anzi, in un banale fast food. E immaginate che di punto in bianco, davanti a tutti, il vostro compagno si alzi e, mentre un gruppo di ballerini mette in scena una coreografia sulle note di ‘Kiss’, si inginocchi e poi vi chieda di sposarlo. Effetto Sorpresa assicurato. Bello, eh? È successo davvero e l’organizzatore del flash mob e della proposta di ...

“Aiuto - non mi sento bene”. Chiama l’ambulanza ma arriva la “sorpresa” : quando i soccorritori si presentano finalmente da questa donna - ecco la sCena che la poverina si trova di fronte. Da non credere (che vergogna) : Solitamente quando si parla di alcool e di ambulanze in arrivo a sirene spiegate, la prima immagine che viene in mente è quella di qualche ragazzo che ha esagerato un po’ con i bicchierini a una festa o durante una serata fuori con gli amici e che ora versa in uno stato pietoso, costretto a Chiamare o far Chiamare i soccorsi per evitare di sentirsi male sul serio e rischiare di trovarsi in grossi guai. Quello che invece potrebbe ...

“E ora sul trono”. Il colpo di sCena del naufrago. Temprato dall’esperienza in Honduras - ha deciso di rimettersi in gioco completamente. Pare che stia “corteggiando” Maria De Filippi e che abbia le idee molto (ma molto chiare). Una sorpresa per tutti : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è piena di colpi di scena, polemiche e misteri. Per esempio c’è il canna-gate, l’argomento che troppo a lungo, ha avuto il monopolio. Non si sa ancora se Francesco Monte sia colpevole o no, ma continuano a uscire prove e dichiarazioni che fanno pensare al peggio. Poi c’è la questione dei due naufraghi impegnati in Italia che avrebbero consumato una notte d’amore. Pare che uno dei due protagonisti ...