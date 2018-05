Celiachia | un farmaco sperimentale allevia gli effetti dell’esposizione involontaria al

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Un nuovooffre speranze di sollievo per i pazienti affetti dache si espongonomente al glutine nell’ambito della dieta “gluten-free”, attualmente unica opzione di trattamento della malattia. L’esposizioneal glutine può essere frequente nei pazienti celiaci e innesca sintomi come dolori allo stomaco e diarrea in seguito ai danni intestinali riportati. Markku Maki, professore di medicina e bioscienze presso l’University of Tampere (Finlandia) e principale autore dello studio, ha spiegato che per i pazienti obbligati a seguire la dieta senza glutine “è quasi impossibile evitare totalmente il glutine o evitarlo per sempre”. “In media, la metà di tutti i pazienti celiaci che seguono la dieta continua ad avere infiammazioni o danni alla mucosa e un terzo ha sintomi ricorrenti. Ecco perché abbiamo preso in esame farmaci che ...