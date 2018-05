: Cei:accogliere'nuovo',rispettando Paese - TweetsItalia : Cei:accogliere'nuovo',rispettando Paese - TelevideoRai101 : Cei:accogliere'nuovo',rispettando Paese - chiara_fontana1 : Il diritto di vivere con dignità nella terra nella quale si è nati, come enunciato da Papa Giovanni Paolo II e succ… -

"Credo che, con lo spirito critico di sempre,sia giunto il momento di cogliere la sfida delche avanza nella politica italiana per fare un esame di coscienza e,soprattutto, rinnovare la nostra pedagogia politica". Lo ha detto il presidente della Cei, card.Bassetti, all'assemblea dei Vescovi, ricordando che "non basta avere un governo per poter guidare il, bisogna conoscerne e rispettarne storia e identità". A Mattarella "stima per la guida saggia e paziente con cui sta facendo di tutto per dare un governo al". .(Di martedì 22 maggio 2018)