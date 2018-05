ilfoglio

: Non solo le università e il caso #Stamina. C'è un altro mistero nel curriculum di #Conte: il caso dello studio lega… - ilfoglio_it : Non solo le università e il caso #Stamina. C'è un altro mistero nel curriculum di #Conte: il caso dello studio lega… - GLapidem : RT @ilfoglio_it: Non solo le università e il caso #Stamina. C'è un altro mistero nel curriculum di #Conte: il caso dello studio legale Alpa… - avvocato2punto0 : RT @lucianocapone: C'è un altro mistero nel curriculum di Giuseppe Conte: il caso dello studio legale Alpa. Scrive di aver 'aperto dal 2002… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Le incongruenze neldi Giuseppe, l'uomo indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come prossimo presidente del Consiglio, non si fermano solo agli studi. Oltre alla smentita del New York Times sul presunto “perfezionamento” alla New York University” (“Una persona con questo nome no