Castrol Honda Racing scende in pista alla 24 Ore di Spa con NSX GT3

(Di martedì 22 maggio 2018) Laparteciperà24 di Spa-Francochamps con due vetture. Si tratta di due NSX GT3 che avranno le livree della. Due. NSX GT3, sviluppata partendo dsupercar di nuova generazione die dotata dello stesso motore V6 doppio turbo da 3.5 litri, è vincitrice di IMSA WeatherTech Sports Car Championship e del Pirelli World Challenge, due competizioni disputate nel Nord America. Al momento, la vettura gareggia in Campionati di alto livello organizzati in tre diversi continenti nel quadro del programma NSX GT3 Customerdi. Il clou della Blancpain GT Series si disputerà dal 26 al 29 luglio e segna il ritorno di NSX24 Ore di Spa dopo un quarto di secolo; fu infatti nel 1993 che Armin Hahne, Bertrand Gachot e Kazuo Shimizu presero il via dpole al volante di unache godeva del supportoin collaborazione con. Fin dal ...