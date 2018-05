Caso ridicolo montato sull' ignoranza del mondo accademico | il visiting researcher

huffingtonpost

(Di martedì 22 maggio 2018) Una polemica "ridicola" montata per "pura" del funzionamento e delle posizioni del, quali. La pensa così Ettore Lombardi: lui è ricercatore di Diritto privato all'Università di Firenze ma soprattutto è ''allievo" di Giuseppe Conte, il giurista scelto da Movimento 5 Stelle e Lega come premier del Governo giallo-verde. Le polemiche nate intorno al curriculum dell'insegnante di Diritto all'Università di Firenze sono ormai note: nella sua biografia sono riportate esperienze di "perfezionamento" dei suoi studi giuridici presso diverse università straniere, come la New York University, Cambridge, Sorbonne. La portavoce dell'istituto newyorchese ha fatto sapere al New York Times che di Conte non c'è traccia né come professore, né come ricercatore, né come studente. ...