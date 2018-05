Caso Perin | incontro Juve-Genoa | domanda | offerta e contropartite | tutti i dettagli

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Mattiasi appresta a cambiare casacca in estate, il calciatore delè promesso sposo dellantus: ecco le basi della trattativa Mattiapotrebbe essere il prossimo portiere dellantus, una decisione un po’ controversa quella del portiere italiano che andrebbe a sedersi in panchina come secondo di Szczesny. Il polacco è stato promosso dopo l’annuncio di Buffon che ha salutato lantus, dunque difficile “scansarlo”. Fatto sta chestanno trattando il passaggio diin bianconero, meta comunque gradita dal portiere della Nazionale. Ancora però, c’è un po’ di discrepanza traed. Il presidente Preziosi vorrebbe una cifra che si aggiri attorno ai 20 milioni di euro per il ragazzo di Latina, cifra che lantus intende abbassare facendo leva sulla valutazione elevata di alcune...