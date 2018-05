Casilina calcio I cat | E’ salvezza senza play out

Casilina calcio (I cat.) : Laoreti - ci giochiamo la salvezza : Roma – Ultime ore di attesa per la Prima categoria del Casilina. La squadra del presidente Umberto Coratti ha vinto con un largo 4-0 casalingo contro il Bellegra nell’ultimo turno di campionato. Un successo che ha permesso ai capitolini di uscire dalla “zona rossa” dei play out. Anche se la distanza dalle prime concorrenti (Luditur e Nuova Paliano) è di appena un punto. Tra l’altro il calendario ha aggiunto ulteriore “pathos” alla corsa ...

Casilina calcio : De Giglio e Polacchi ad un passo dalla Ternana : Roma – Sono giorni intensissimi per il Casilina che, mai come quest’anno, è attivissimo nell’ambito del settore giovanile. La società del presidente Umberto Coratti sta per delineare l’accordo per il passaggio alla Ternana di due interessantissimi prospetti del gruppo Allievi 2001. Grazie anche alla intermediazione della MB & Co. Management e agli osservatori Luca Pacitto e Mario Bartoli. Il club capitolino è in dirittura d’arrivo per ...

Casilina calcio (Allievi reg. B) : Taraborelli - impresa salvarsi : Roma – Il Casilina avrà una categoria regionale negli Allievi fascia B anche nella prossima stagione. L’impresa porta soprattutto la firma di mister Giacomo Taraborelli, tecnico di grande esperienza. Era già al Casilina ed è subentrato a stagione in corso in un momento di campionato molto complicato. “Non era facile ottenere la salvezza e ci siamo riusciti con tre turni d’anticipo. Avevo molto timore delle recenti partite giocate ...

Casilina calcio (I cat.) : Della Valle - vittoria importante : Roma – Un importante colpo-salvezza per il Casilina nel giorno Della Liberazione. La squadra del presidente Umberto Coratti ha sbancato il campo Della Luditur per 2-1 nel turno infrasettimanale. Pur rimanendo ancora al quint’ultimo posto, ha avvicinato molto le squadre che sono virtualmente salve. E ha messo 11 punti tra sé e lo Sporting Torbellamonaca penultimo (dunque in questo momento il play out non si giocherebbe). “Una vittoria ...

Casilina calcio (I cat.) : Il rammarico di Borelli : Roma – Il Casilina ha dato continuità al successo di Genazzano. Anche se il pareggio interno contro il Piglio di domenica scorsa non era proprio il risultato sperato dai ragazzi di mister Tiberio Baroni. E’ il centrocampista Fabiano Borelli, uno degli elementi di maggior militanza nel club capitolino, a confermare questa impressione. “Sicuramente abbiamo perso due punti per come si era messa la partita – dice l’atleta classe 1993 –. ...

Casilina calcio (I cat.) : Cruz - vittoria importante a Genazzano : Cruz: Abbiamo tutto per salvarci – Roma – Un colpaccio importante per la Prima categoria del Casilina. La squadra di mister Tiberio Baroni ha violato... L'articolo Casilina calcio (I cat.): Cruz, vittoria importante a Genazzano proviene da Roma Daily News.

Casilina calcio (Giovanissimi prov.) : Ricci - una vittoria sofferta : Ricci: Il successo sofferto sull’Atletico Zagarolo ci serva da lezione- Roma – Hanno abituato bene i Giovanissimi provinciali del Casilina. E così, il successo interno di... L'articolo Casilina calcio (Giovanissimi prov.): Ricci, una vittoria sofferta proviene da Roma Daily News.