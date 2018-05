Casa | se la può permettere il 52% delle giovani famiglie | record dal 2004

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2 / Diretta live score : Casale può chiuderla - Verona domina (quarti gara-4) : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: Diretta live score dei quarti di finale PLAYOFF, in Udine-Casale Monferrato e Verona-Fortitudo Bologna le squadre in trasferta hanno un altro match point(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 21:22:00 GMT)

Pezzopane - PD - nella Casa del Gf : "Si può fare politica anche lì. L'amore va vissuto completamente" : Sì fa politica difendendo un amore non convenzionale, insomma, sfidando i pregiudizi su un programma a rischio trash. "E se domani vi doveste lasciare cosa resterà di tutti questi sacrifici?", chiede ...

BMW - la prima Casa che può avviare test di guida autonoma in Cina : Il gruppo BMW ha ottenuto i permessi necessari per avviare i test dei veicoli a guida autonoma in Cina. La "Shanghai Intelligent Connected Autonomous Driving test License" rilasciata dagli enti preposti consentirà di collaudare i prototipi e la Casa tedesca è il primo costruttore internazionale a ottenere questa certificazione. Livello 3 e 4. L'obiettivo è quello di sviluppare i sistemi di guida autonoma di Livello 3 e 4 che presto ...

Il pony è animale da compagnia e si può tenere in Casa - Tar accoglie ricorso di un anziano : L'amministrazione comunale aveva imposto all'85enne di portare l'animale fuori dal centro urbano ma lui aveva fatto ricorso e il Tar gli ha dato ragione: "Il pony arreca giovamento per la salute del suo padrone"Continua a leggere

Da oggi puoi dormire in una vera Casa di Barbie in Sardegna! : In Sardegna, da quest'estate, ogni persona amante del pink potrà trascorrere una vacanza da sogno : circondata da un mondo completamente a tema nella casa di Barbie a Forte Village Resort! La casa di ...

Luigi Di Maio - il cupo sospetto del complotto contro di lui : perché Casaleggio può farlo fuori : L'incarico esplorativo affidato da Sergio Mattarella a Roberto Fico è stata la più grande sciagura che potesse capitare a Luigi Di Maio. Il presunto candidato premier grillino sente franare il terreno ...

ALFIE E I GIUDICI. La legge britannica spegne le speranze : «Può morire a Casa» : ... al di là della medicina, ALFIE e altri come lui? Sono interrogativi al di là dei codici, della scienza, della fede. Perché chi, da qui, contesta la legge inglese in effetti difende il diritto alla ...

Alfie può tornare a Casa ma non in Italia/ “No” categorico del giudice inglese al trasferimento a Roma : Alfie Evans, staccato il respiratore: dopo nove ore il bimbo respira da solo come comunicano i genitori, mentre l'Italia concede la cittadinanza per il possibile trasporto al Bambin Gesù(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:48:00 GMT)

Alfie - il giudice conferma 'Può tornare a Casa - ma no a trasferimento in Italia' : E dall'Italia ripartono le sollecitazioni della politica a 'salvare Alfie', mentre la diplomazia si sta muovendo sotto traccia. Anche il Vaticano sta provando a tessere a sua volta la propria tela e ...

Alfie - l'Alta Corte britannica : 'Può tornare a Casa dai genitori - ma non in Italia' - L'ospedale frena : "Abbiamo sinceramente paura", ha affermato uno dei dottori che hanno in cura il piccolo. Il giudice Hayden aveva inoltre criticato alcune persone vicine ai genitori accusandole di dare "false speranze"...

Alfie - il giudice ha deciso : «Può tornare a Casa - ma non in Italia». I medici frenano - al Bambin Gesù pronti a partire : Alfie Evans può tornare a casa, ma non in Italia, e non subito: il giudice ha chiesto infatti ai medici di valutare se consentire che il bimbo venga riportato a casa da mamma e...

Alfie - la Bbc 'Il giudice ha deciso può tornare a Casa - ma non in Italia' : E dall'Italia ripartono le sollecitazioni della politica a 'salvare Alfie', mentre la diplomazia si sta muovendo sotto traccia. Anche il Vaticano sta provando a tessere a sua volta la propria tela e ...

Alfie - giudice : può tornare a Casa ma non può partire per l'Italia - : L'Alta Corte ha chiesto ai medici di Liverpool di valutare se consentire al piccolo di tornare a casa con i genitori. I dottori: non prima di 3-5 giorni. No a ipotesi di un trasferimento a Roma, come ...

Alfie - il giudice dell'Alta Corte britannica : 'Può tornare a Casa dai genitori - ma non in Italia' : Il caso Alfie sta scatenando proteste e interrogativi, quanto e più di vicende precedenti, a maggior ragione dopo la decisione del governo di Roma di concedere la cittadinanza italiana "per motivi ...