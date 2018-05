Casa : Entrate-Abi - prezzi Casa in flessione - -0 - 4% in 2017 : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – prezzi delle case ancora in flessione in Italia: il declino significativo avviato nel 2012 prosegue nel 2017 (-0,4%) , seppur in rallentamento. Lo rileva il nuovo rapporto sul settore immobiliare Agenzia Entrate-Abi. Nel 2016 l’indice aveva segnato -0,8% mentre nel 2015 il calo era stato del 2,6%. L'articolo casa: Entrate-Abi, prezzi casa in flessione, -0,4% in 2017 sembra essere il primo su Meteo Web.