Casa | compravendite 2017 +4 | 9%

Casa : a Milano il lusso è sempre di moda - compravendite +20% nel 2017 : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Le residenze ‘First class’ non conoscono crisi a Milano. Le compravendite di case di lusso, quelle che superano il valore di un milione di euro, sono cresciute del 20% nel 2017, contro una media nazionale del +13,3 per cento. Secondo la prima edizione del rapporto “Vivere alla grande a Milano – Una nuova domanda residenziale first class”, realizzato da Scenari Immobiliari in ...

Casa : a Milano il lusso è sempre di moda - compravendite +20% nel 2017 (2) : (AdnKronos) – Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, le aree su cui la domanda di fascia alta si indirizza si stanno modificando. “Da un lato ci sono le residenze storiche in location consolidate, come il cosiddetto Quadrilatero della moda, così come l’area di Piazza San Babila e le vie adiacenti a Corso Vittorio Emanuele, la zona Cadorna, l’area di Corso Magenta, Vincenzo Monti e Pagano, Foro ...

Casa - aumentano le compravendite ma i prezzi ancora in calo nel 2017 - : Guardando al futuro, per il 2018 lo studio prevede 'una progressiva stabilizzazione dei prezzi degli immobili', anche se 'le incertezze prodotte da un eventuale instabilita' politica potrebbero ...

Casa - nel terzo trimestre compravendite stabili : Nel terzo trimestre 2017 rimane stabile il mercato immobiliare italiano. Le convenzioni notarili di compravendita o relative ad atti traslativi a titolo oneroso immobiliari , 172.272, rimangono ...