Carlo Ancelotti al Napoli | ecco perché è possibile

Sarri-De Laurentiis - si cambia a Napoli?/ Marco Giampaolo in cima alla lista - ma Carlo Ancelotti... : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:15:00 GMT)

Carlo Ancelotti verso il Napoli - Aurelio De Laurentiis ci prova : addio a Maurizio Sarri - e... : L'addio di Maurizio Sarri sembra ormai imminente e tra i papabili nomi che prenderanno il suo posto sulla panchina del Napoli spunta anche quello di Carlo Ancelotti . Aurelio De Laurentis è alla ...

Napoli. Il 21 maggio incontro con Carlo Ancelotti : è il favorito per la panchina : Il ciclo di Maurizio Sarri è finito. Il Napoli volta pagina. Aurelio De Laurentiis è a lavoro per cercare il sostituto del

Napoli e Carlo Ancelotti : contatto/ De Laurentiis programma l’incontro : il 21 maggio a San Siro : Napoli e Carlo Ancelotti: contatto. De Laurentiis programma l’incontro: il 21 maggio a San Siro i due si vedranno in occasione della partita di addio di Andrea Pirlo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:47:00 GMT)

CT Italia - il 'no' di Carlo Ancelotti : tornerà al Chelsea Video : Se è vero che #Carlo Ancelotti era il favorito per guidare la Nazionale del dopo-Ventura [Video], è altretanto vero che tutto dipendeva esclusivamente da lui. La #FIGC, nella persona del vice commissario Alessandro Costacurta, non aveva fatto mistero nel preferire certamente l'ex allenatore di Milan e Juventus ad altri profili: era la figura di prestigio ideale [Video] per portare l'Italia fuori dal pantano della crisi in cui si è cacciata dopo ...

Calcio : Carlo Ancelotti si autoesclude dalla corsa alla panchina azzurra? Roberto Mancini il nome più probabile : “Questo matrimonio non s’adda fare”. Senza voler scomodare riferimenti letterari troppo impegnativi, l‘altalena riguarda il nome del prossimo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio prosegue incessantemente. Giorni fa si era parlato di un incontro tra Carlo Ancelotti, il commissario della Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta. I vertici federali, infatti, erano persuasi che il ...

Carlo Ancelotti ha rifiutato la panchina della Nazionale : Carlo Ancelotti non guiderà la rifondazione della Nazionale. Troppo bassa l’offerta economica, poche certezze sul futuro della Federcalcio. Ma soprattutto l’inserimento

Carlo Ancelotti sempre più verso la Nazionale : secondo incontro a Roma con la Figc : Carlo Ancelotti in pole position per la panchina della Nazionale. A Roma c'è stato infatti un secondo incontro tra l'ex tecnico di Milan e Juventus , REal, Bayern, Chelsea, , Roberto Fabbricini e ...

CT Italia - Carlo Ancelotti in panchina contro l'Arabia Saudita? : #Carlo Ancelotti è ufficialmente il favorito per la panchina della Nazionale Italiana. Un pò la scoperta dell'acqua calda [VIDEO], considerato che si tratta certamente del profilo di maggior spessore tra quelli ti dalla gestione temporanea della #FIGC. Nonostante Roberto Mancini ed Antonio Conte e nonostante chi aveva caldeggiato addirittura la permanenza del traghettatore Gigi Di Bagio, la cui brevissima parentesi alla guida dell'Italia si è ...

Calcio : Carlo Ancelotti si avvicina alla panchina della Nazionale italiana? Andrea Pirlo nello staff : Carlo Ancelotti e la Nazionale italiana di Calcio si avvicinano? Sembrerebbe di sì. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da sportmediaset, l’ex tecnico di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, potrebbe aver superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina azzurra. Ci sarebbe stato, infatti, un incontro a Roma tra Ancelotti, Roberto Fabbricini (commissario Figc) ed Alessandro “Billy” Costacurta ...

Nazionale. Carlo Ancelotti in panchina già il 28 maggio : Uno degli allenatori che ha fatto la storia del calcio italiano ed interNazionale. E’ Carletto Ancellotti, un nome una garanzia. La

Juventus - clamoroso : sondato Carlo Ancelotti : TORINO - Sono giorni di riflessione in casa Juve dopo il pesante ko subito dal Real Madrid nella gara d'andata dei quarti di Champions League. A meno di un clamoroso miracolo, lo 0-3 di Cristiano ...