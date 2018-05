Caressa e il paragone clamoroso | ' Cancelo? Non sono sicuro sia meglio di lui'

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) L'Inter è riuscita a raggiungere la qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato battendo la Lazio 3-2 in un match che si è deciso nel giro di cinque minuti con il pareggio di Mauro Icardi su rigore al 78', l'espulsione di Lulic al 79' e la rete del definitivo 3-2 messa a segno da Matìas Vecino di testa su azione di calcio d'angolo all'81'. Una vittoria che potrebbe essere fondamentale VIDEO anche per il futuro economico della societa' nerazzurra, che ora dovra' rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una rosa che ha dimostrato in più di un'occasione di essere molto corta. Una campagna di rafforzamento che dovra' passare necessariamente dai riscatti del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara, e del laterale portoghese, Joao, entrambi in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro. E se per il primo ...