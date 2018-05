Carburanti | il prezzo sale alle stelle | ecco i perché dei nuovi rincari

sportfair

: #lavitaindiretta perché quando scende il prezzo del petrolio a barile non cala il prezzo dei carburanti? - eduardopellegr1 : #lavitaindiretta perché quando scende il prezzo del petrolio a barile non cala il prezzo dei carburanti? - JamesRoth285 : RT @24ImpresaTerr: Rincari in arrivo per i carburanti. Record di prezzo dal 2015 - vlntnc : Rincari in arrivo per i carburanti. Record di prezzo dal 2015 -

(Di martedì 22 maggio 2018) Negli ultimi giorni ildella benzina è schizzato a 1,605 euro al litro, mentre il diesel ha raggiunto quota 1,483 euro e le previsioni per il futuro non sono rosee Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un forte rialzo del costo dei: secondo gli ultimi dati snocciolati dal ministero dello Sviluppo Economico, un litro di benzina ha raggiunto la soglia dei occorrono 1,605 euro, mentre il diesel è arrivato a 1,483 euro, dati che ci riportano a fine luglio del 2015. La prima causa di questi rialzi è dovuta all’aumento del costo del petrolio a causa delle numerosi accadimenti geopolitici che hanno fatto schizzare ildel greggio fino a 80 dollari al barile. Ilè inoltre destinato a salire, sia a causa dell’acuminarsi delle tensioni internazionali, ma anche per la scelta dell’OPEC che hanno come obiettivo la riduzione della produzione del petrolio già dallo ...