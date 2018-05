Caravaggio | una mostra rivela quadro mai visto | esposto anche un inedito di Artemisia

Duplice omicidio Caravaggio - fermati fratello e sorella di una vittima - : Le due persone che erano in fuga sono state rintracciate e fermate. L'uomo avrebbe confessato di essere l'autore della sparatoria in una sala slot nel Bergamasco . Il movente sarebbe una vendetta per ...

Caravaggio - sparatoria in sala slot : fermato il presunto killer - ha confessato. È il fratello di una delle vittime : C’è un tradimento consumatosi in famiglia alla base della sparatoria avvenuta attorno mercoledì pomeriggio a Caravaggio, nel Bergamasco. I quattro colpi di pistola che hanno ammazzato Carlo Novembrini e la sua compagna Maria Rosa Fortini all’interno della sala slot Gold Cherry sarebbero stati esplosi dal fratello dell’uomo, convinto di aver scoperto una relazione passata tra sua moglie e il 51enne ex detenuto al 41-bis. Secondo quanto riporta ...

