Caos diritti tv Mediapro si salva per un voto Malagò ' Nuovo incontro con parere legale'

Diritti tv - Marotta : «Il Caos non è colpa della Lega : il bando era chiaro» : L'amministratore de Lega to della Juventus ha fatto il punto sulla situazione Diritti tv per la Serie A nel prossimo triennio. L'articolo Diritti tv, Marotta : «Il caos non è colpa della Lega : il bando era chiaro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caos diritti tv - il Tribunale di Milano dà ragione a Sky : tutti i dettagli : Caos Diritti TV – La stagione sta per terminare ma si pensa anche al futuro ed alla prossima stagione ed una situazione caldissima è quella che riguarda i Diritti tv. Dopo la “lite” a suon di ricorsi tra Sky e Mediapro, arriva oggi la decisione del Tribunale di Milano in merito al bando per quanto concerne i Diritti televisivi calcistici per la prossima stagione. Ebbene, il bando di Mediapro è stato annullato per violazione a regole ...