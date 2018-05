Cantieri di restauro apertura delle Chiese di San Silvestro e Santa Maria della

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 22 maggio 2018) L'Aquila - Ancora una volta la collaborazione tra il Segretariato Regionale dei Beni culturali per l’Abruzzo e Officina L’Aquila offre l’occasione per illustrare - non solo agli addetti ai lavori - alcuni dei più importanti restauri post-sisma in corso, aprendo le porte diarticolati e tecnicamente sofisticati, che spesso riservano preziose sorprese. Dopo le analoghe iniziativeprecedenti edizioni, mercoledì 23 maggio (ore 10.00 ed ore 11.30) e venerdì 25 maggio (ore 14.00) saranno eccezionalmente aperti iChiesa di Sanvicina Chiesa diMisericordia. Elevata su una breve scalinata che campeggia l’omonima piazza, protagonista dello spazio completato da palazzo Branconi e palazzo Rustici, l’imponente Chiesa di Sanè interessata da un complesso intervento di consolidamento e...