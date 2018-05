Cannabis terapeutica | dopo il nostro articolo qualcosa si muove E Baratter presenta la

Sanità : Federfarma Verona - su Cannabis terapeutica troppa confusione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L'uso medico della cannabis costituisce un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard come nei casi di sclerosi multipla per il trattamento della spasticità e nelle poche altre ben definite gravi patologie, per le quali è prevista l’erogazione dal parte

Sanità : Federfarma Verona - su Cannabis terapeutica troppa confusione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la rimborsabilità dei farmaci a base di cannabinoidi essa è regolata dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1428 del 15 settembre 2016. Per i medicinali galenici allestiti in farmacia territoriale, ai fini dell’equità di accesso alle

Sanità : Federfarma Verona - su Cannabis terapeutica troppa confusione : Verona, 7 mag. (AdnKronos) - "Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente dr

Sanità : Federfarma Verona - su Cannabis terapeutica troppa confusione : Verona, 7 mag. (AdnKronos) – “Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili”. Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona interviene energicamente in merito alla ...

Usa - pronti i test sulla Cannabis terapeutica nei bimbi con autismo : cannabis contro l’autismo? Per scoprirlo alcuni team statunitensi avvieranno degli studi clinici ad hoc. L’Università della California a San Diego ha annunciato che intende lanciare un trial il prossimo anno, mentre altri due partiranno alla New York University, al Montefiore Medical Center e al Shaare Zedek Medical Center a Gerusalemme. “C’è un enorme utilizzo della cannabis, perché 29 stati americani e il District of ...

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare - dalla Cannabis terapeutica alle malattie rare : Fa parte delle Aziende della Difesa e per anni si è occupato dei presidi medico-chirurgici e dei pasti dei soldati. Sabaudo d’origine, classe 1853, negli anni Venti assume il nome di Istituto Chimico Farmaceutico Militare per poi passare, nel ’76, all’attuale denominazione Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM). Avrete capito che non parliamo di una persona ma di un’eccellenza toscana e italiana, da quasi due secoli ...

Cannabis terapeutica : atteso incremento delle prescrizioni del 300% : La Cannabis terapeutica ha raggiunto da pochi anni le farmacie italiane e l’interesse degli operatori del settore è elevato: “La terapia è agli albori in Italia ma ci aspettiamo un incremento del numero delle prescrizioni superiore al 300% i tempi brevi. In Paesi come ad esempio l’Israele e la Germania, oppure l’Olanda che è anche l’unica nazione che la produce e la vende in Europa, è già molto diffusa e collaudata ...

Primavera in centro : torna Ravenna in Fiore - in piazza anche la Cannabis terapeutica : Arriva la Primavera nei centri storici. Sabato 21 e domenica 22 aprile il mondo del giardinaggio sarà protagonista a Lugo e Ravenna con mostre mercato dedicate al verde, tra arredi complementi. A Lugo sotto il Pavaglione la terza edizione del Garden Festival organizzata dal ...

Ad Agrigento un convegno dedicato alla Cannabis terapeutica : ... studiosi e degli stessi pazienti - vedr la partecipazione degli assessori regionali alla Sanit e al Bilancio, Ruggero Razza e Gaetano Armao , mentre in streaming video sono previsti i contributi di ...

SALUTE : curarsi con la Cannabis terapeutica - ritardi e ostacoli burocratici in Sicilia : ... esperienza terapeutica in Sicilia e Sistema Sanitario Regionale" e in programma ad Agrigento, venerdì 20 aprile , Spazio Tèmenos, ore 16, che, oltre agli interventi di esponenti del mondo ...

Cannabis terapeutica - storie dei malati costretti a ingegnarsi : “In Italia quantità insufficienti e in tempi biblici” : La Cannabis medica scarseggia. È da giugno dello scorso anno che i pazienti rincorrono la cura e in Emilia Romagna trovano le briciole. Alla farmacia San Carlo di Ferrara, il telefono squilla senza sosta: “I pazienti vogliono sapere se la Cannabis è arrivata e sono arrabbiati perché non basta per tutti – ammette il dottor Matteo Mantovani – Mentre noi passiamo più tempo alla cornetta che a servire i clienti”. A meno di cento ...

Cannabis terapeutica - quando è legale diminuisce l'uso di oppioidi : La legalizzazione della Cannabis terapeutica ha ridotto anche il numero di ricette mediche. Una potenziale arma contro la crisi degli oppioidi

Cannabis terapeutica - quando è legale diminuisce l’uso di oppioidi : (Foto: Pixabay) Negli Stati Uniti, la legalizzazione e la diffusione della Cannabis terapeutica hanno portato con sé anche una diminuzione delle prescrizioni mediche di oppioidi. Questo dato è stato mostrato da due studi condotti a partire da due vasti gruppi di popolazione statunitense, uno condotto dall’Università della Georgia ad Athens e l’altro da due ricercatori guidati dalla University of Kentucky College of Public ...

Cannabis terapeutica - Mattarella dà la grazia a 63enne con l’Hiv che coltivava canapa per usarla contro il dolore : Aveva deciso di coltivare da solo le sue piante di canapa per avere a disposizione quella Cannabis che era l’unica forma di sollievo per i dolori provocati dalle sue malattie. Ma il 28 aprile 2017 il 63enne di Trento era stato condannato definitivamente per coltivazione di marijuana. Poco meno di un anno dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha concesso la grazia. “Credo che abbia fatto un grande atto che ha più di un ...