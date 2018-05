ilfattoquotidiano

: Cannabis, il Cile dice sì a quella casalinga. Si potrà coltivare con ricetta medica. Esultano le associazioni, crit… - fattoquotidiano : Cannabis, il Cile dice sì a quella casalinga. Si potrà coltivare con ricetta medica. Esultano le associazioni, crit… - simoventurini1 : RT @fattoquotidiano: Cannabis, il Cile dice sì a quella casalinga. Si potrà coltivare con ricetta medica. Esultano le associazioni, critici… - confinilabili : RT @fattoquotidiano: Cannabis, il Cile dice sì a quella casalinga. Si potrà coltivare con ricetta medica. Esultano le associazioni, critici… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Per poter tenere ea casa piante di marijuana a fini terapeutici inprestoessere sufficiente unadel medico che specifichi la diagnosi, la terapia, le dosi, la durata del trattamento e le modalità di somministrazione. E’ quanto prevede il progetto di legge approvato ieri dalla Camera dei deputati, che ha avuto tra i suoi firmatari Karol Cariola, deputata del Partito comunista e una dei leader delle proteste studentesche del 2010-2011. Grazie a questo progetto, si modifica il Cosanitario nella parte relativa alla fabbricazione di prodotti derivati dellaa fini terapeutici. Si potrannole piante di marijuana, senza rischiare di essere arrestati per narcotraffico, se si soffre di quelle malattie per cui larisulta efficace. In nessun caso però la somministrazioneessere per inalazione o combustione (cioè con uno ...