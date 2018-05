: Milan, seconda bocciatura: rinviato a giudizio dalla Uefa. Ora rischia anche l'Europa - Gazzetta_it : Milan, seconda bocciatura: rinviato a giudizio dalla Uefa. Ora rischia anche l'Europa - tuttosport : #Juventus, la #Uefa ricorda la Coppa dei Campioni vinta 22 anni fa con l'#Ajax - NotizieIN : Calcio,Uefa rinvia a giudizio il Milan -

Niente 'settlement agreement' per ilriguardo al financial fair play. L'ha infattito il club rossonero aldella Camera Aggiudicatoria che può prendere una gamma di sanzioni, dall'avvertimento fino all' esclusione dalla Coppe europee (con il divieto di far giocare nuovi acquisti). "In particolare -dice una nota della federeuropea-, la camera di investigazione è del parere che, tra gli altri fattori,permangono incertezze su rifinanziamento del debito e effetti passivi da pagare entro ottobre 2018".(Di martedì 22 maggio 2018)