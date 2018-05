Calciomercato Roma | caccia a un sostituto di Dzeko

Calciomercato Roma - Monchi sul futuro di Alisson : 'Se va via torno a fare il portiere' : A tutto Monchi. Il direttore sportivo della Roma, a margine del Premio Ussi Roma 2018, ha parlato della squadra giallorossa, dopo una lunga ed esaltante stagione conclusasi con la vittoria contro il ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Calciomercato Roma : Skorupski vuole essere ceduto - : A Roma sono stato una seconda scelta, il primo è Alisson, uno dei più forti al mondo. Vedremo cosa succederà, ma ripeto: io devo giocare. A fine anno parlerò con i dirigenti e il procuratore e dirò ...

Calciomercato Roma - beffa alla Juventus : scatto per il centrocampo : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A ma nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In casa Roma, il ds Monchi si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di Di Francesco in vista della prossima annata, nella quale ci si aspetta moltissimo dalla squadra Romana. Ebbene, le ultime indiscrezioni parlano di una Roma in netto vantaggio nella corsa a Praet, ...

Calciomercato Roma: Monchi al lavoro per aggiungere pedine importanti alla rosa giallorossa in vista della prossima importantissima stagione Si inizia ad animare il Calciomercato in Serie A, anche se ancora la stagione non è conclusa. Tra oggi e domani si giocheranno infatti le ultime gare del campionato, ma le notizie di mercato impazzano già.

Calciomercato Roma - Alisson e la tentazione Real Madrid : lo scenario : Una stagione da protagonista assoluto in Italia e in Europa e un futuro ancora tutto da decidere. Quale maglia indosserà nella prossima stagione Alisson? Il portiere brasiliano classe 1992 della Roma ...

Calciomercato Roma/ News - Alisson : "Sono felice a Roma - il mio pensiero è ora al mondiale" (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime sulla squadra di Eusebio Di Francesco. Alisson dichiara di essere felice a Roma ma il futuro è ancora tutto da scrivere(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:57:00 GMT)

Calciomercato Roma - che sorpresa : ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma ha disputato una stagione veramente importante tra campionato e Champions League ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di continuare ad essere grande protagonista. Secondo quanto rivelato da Skysport, potrebbe essere un difensore il prossimo nuovo arrivo in casa giallorossa. Si tratta del 31enne del Porto Ivan Marcano, un difensore centrale di stazza, dall’alto del suo metro e 90. ...

Calciomercato Roma - trattativa in corso per Ivan Marcano del Porto : arriverebbe a parametro zero : La Roma comincia a costruire il proprio futuro. Attraverso il lavoro sempre attento e lungimirante di Monchi, che come suo solito sta già intavolando diverse trattative di mercato. L'ultima e assoluta ...

Calciomercato Roma - da Talisca a Kluivert : tutti i giovani nella lista di Monchi : L'eliminazione alle semifinali di Champions League nel doppio confronto con il Liverpool, la certezza di prendere parte alla fase a gironi della massima competizione europea anche nella prossima ...

Calciomercato Roma - Di Francesco apre le porte a Balotelli : “lo seguo da tanto tempo” : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma che ha ottenuto la qualificazione in Champions League, adesso l’obiettivo nell’ultima giornata è di confermarsi al terzo posto in classifica. Ma si pensa anche al mercato della prossima stagione, importanti indicazioni di Di Francesco a Tiki Taka in particolar modo su Balotelli: “Lo avevo già cercato in passato, al mercato penseremo più avanti e abbiamo le idee ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con la Roma? Video : Il Milan ha intenzione di rinforzare la propria rosa dopo le delusioni di questa stagione. Il club rossonero, infatti, dopo avere fatto una campagna acquisti da più di duecento milioni di euro, non è riuscito ad ottenere il suo primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla Champions League. Anzi, rischia anche di non qualificarsi all'Europa League. La squadra non ha certo dimostrato di essere all'altezza di Juventus, Napoli e delle ...

Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...