Calciomercato | nuovo incontro positivo tra l' entourage di Buffon e il Psg | si va verso la

Calciomercato Milan : è fatta per il 'nuovo' Milinkovic-Savic? La stagione del Milan è giunta alla sua conclusione con i rossoneri che sono riusciti a raggiungere l'obiettivo minimo prefissato ad inizio stagione, cioè la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Forti di questo risultato, i rossoneri potranno prepararsi al meglio per affrontare la prossima stagione non dovendo accelerare la preparazione estiva, come accaduto lo scorso anno per disputare i preliminari di Europa League. Il traguardo ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Morata : si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Milan – Milan è reduce dal netto successo in campionato contro la Fiorentina, il club rossonero ha concluso la stagione con la qualificazione in Europa League, un risultato deludente se si considerano le premesse di inizio stagione. Adesso si pensa al mercato, la dirigenza rossonera ha già annunciato l’arrivo di un grande attaccante, circola il nome di Ciro Immobile ma nelle ultime ore va registrato un importante ...

Calciomercato Fiorentina : il nuovo “assalto” per il centrocampo e gli aggiornamenti su Balotelli : Calciomercato Fiorentina, il ds viola Pantaleo Corvino si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli per la prossima annata Fiorentina alle prese con il Calciomercato, con la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione che è già iniziata. Pantaleo Corvino, ds viola, è già al lavoro per mettere nelle mani di mister Pioli una squadra che possa raggiungere l’Europa, dopo gli alti e bassi di questa ...

Calciomercato NAPOLI/ News - per la difesa spunta di nuovo Sime Vrsaljko (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI News, ultime sulla squadra di Maurizio Sarri: sono quattro i top club europei sulle tracce del regista italo-brasiliano Jorginho. Bernd Leno al posto di Pepe Reina?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:03:00 GMT)

Inter - Asamoah fa le visite mediche/ Calciomercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : chi alla Juventus? : Inter, Asamoah alle visite mediche: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:38:00 GMT)

Calciomercato Bologna - mossa per il nuovo portiere : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per concludere una stagione altalenante, raggiunto l’obiettivo della salvezza si sta programmando la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. In particolar modo si sta cercando un nuovo estremo difensore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino è finito Emil Audero, impegnato a difendere i pali del Venezia ma di proprietà della ...

Calciomercato Napoli - sfuma Leno : adesso la strada sembra in discesa - blitz per il nuovo portiere : Calciomercato Napoli – Il Napoli pensa alle ultime giornate del campionato di Serie A ma il sogno scudetto è ormai sfumato, per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Una situazione da chiarire è quella che riguarda il portiere, sfuma Leno, il calciatore non è convinto della destinazione. Il nome su cui De Laurentiis sta lavorando è quello di Rui Patricio, portiere dello Sporting a ...

Calciomercato - indovina chi? Il nuovo gioco degli allenatori : Perché se il calcio è il gioco più bello del mondo, il Calciomercato delle panchine 2018 rischia davvero di avvicinarsi e di molto. Nomi altisonanti, per squadre e attori in campo: dalla Juventus al ...

Calciomercato Milan : top player in attacco e nome nuovo per il centrocampo? Il nuovo Milan è gia' in cantiere. La dirigenza sta gia' lavorando per garantire a Gattuso una squadra solida per la prossima stagione [Video]. Nelle ultime ore la societa' è anche al lavoro per risolvere il caso Mirabelli. Pare infatti che il dirigente non sia più fuori pericolo e entro fine stagione potrebbe anche essere silurato. I nuovi nomi sono per il momento l'ex Roma e Inter Sabatini e Giuntoli. Probabilmente il flop stagione non è ...

Calciomercato Milan - vicino il 'nuovo Ronaldo : super colpo di Mirabelli? Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo e sta monitorando alcuni talenti del calcio brasiliano. In particolare, il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha messo gli occhi su Paulinho, talentuoso attaccante di soli diciotto anni, che sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Vasco da Gama, storico club brasiliano di Rio de Janeiro. Il giovanissimo talento è cresciuto nelle ...

Calciomercato Milan - può arrivare il 'nuovo Kakà' Il #Milan è pronto per questo finale di stagione, che può gia' decidersi nel derby contro l'Inter. La squadra di Gattuso non può permettersi di sbagliare e ha tutte le potenzialita' per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Intanto, la dirigenza rossonera sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Milan potrebbe mettere a segno un importante colpo in attacco; uno degli ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - ritorno di fiamma per Vidal : pronto un nuovo assalto : Calciomercato Inter, IMPORTANTE ritorno DI fiamma PER Vidal – L’Inter pensa alla stagione in corso, l’obiettivo per la squadra di Spalletti è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione ed il futuro. La prima mossa è stata già effettuata e convince, l’arrivo dell’attaccante Lautaro Martinez rappresenta una sicurezza, il calciatore ...