Calciomercato Milan | Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi

Calciomercato Milan : è fatta per il ‘nuovo’ Milinkovic-Savic? : La stagione del Milan è giunta alla sua conclusione con i rossoneri che sono riusciti a raggiungere l’obiettivo minimo prefissato ad inizio stagione, cioè la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Forti di questo risultato, i rossoneri potranno prepararsi al meglio per affrontare la prossima stagione non dovendo accelerare la preparazione estiva, come accaduto lo scorso anno per disputare i preliminari di Europa League. Il traguardo ...

Calciomercato Milan : una nuova “vecchia” idea per il centrocampo : Il Milan ha “esultato” per il 6° posto in classifica, ma è ben noto che gli obiettivi rossoneri per il prossimo anno sono ben altri: il Calciomercato si accende Il Milan non può e non deve accontentarsi di quanto fatto in questa annata. Festeggiare il sesto posto è un po’ anomalo per il club rossonero, abituato a ben altri contesti. Il club sta dunque tentando di cambiare decisamente marcia in vista della prossima annata, ...

Calciomercato Milan - vicino un super scambio con il Liverpool Video : Sembra praticamente scritto il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, infatti, ha ricevuto altri fischi dai suoi tifosi anche in occasione della vittoria per cinque a uno del Milan contro la Fiorentina. Il rapporto tra il portiere e la curva rossonera è praticamente ai minimi termini. Perciò, è molto improbabile che Donnarumma rimanga al Milan anche per la prossima stagione, anche per il fatto che percepisce un ingaggio davvero ...

Calciomercato Milan - Gattuso : "Champions? Servono rinforzi..." : Il tecnico del Milan , intervistato da 'Sky Sport', ha tracciato un bilancio della stagione appena trascorsa e ha dichiarato: 'Cosa mi aspetto dal prossimo anno? Di continuare sulla strada intrapresa ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : “arriva un grande attaccante” : Calciomercato Milan – Il Milan ha chiuso la stagione con la qualificazione in Europa League, adesso è già il momento di pensare alla prossima stagione ed al mercato. Interessanti indicazioni da parte di Mirabelli a Milan TV: “Per Donnarumma non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di voler andare via. Per noi è un patrimonio importante, vogliamo tenerlo a lungo. Cerchiamo un centrocampista, un attaccante esterno e un grande ...

Calciomercato Milan : Immobile il prescelto per l'attacco - piace Veretout Video : Grazie alla grande vittoria per 5-1 contro la Fiorentina [Video] il Milan ha blindato il sesto posto in campionato e conquistato l'Europa League evitando così i preliminari. Ora però per i rossoneri è tempo di pensare al futuro, a partire dal mercato per rendere la rosa all'altezza delle aspettative del club. Immobile è l'uomo prescelto per l'attacco Con un gioiellino da far crescere nella prossima stagione come Patrick Cutrone 22 goal ...

Calciomercato Milan - le mosse per la prossima stagione : contatti con Lazio e Fiorentina : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla positiva prestazione nella gara di campionato contro la Fiorentina, successo che ha permesso di concludere la stagione al sesto posto. Ma adesso è il momento di pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Il 2 Aprile su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del ritorno di fiamma del Milan per Ciro Immobile, adesso arrivano nuove conferme, la mancata ...

Calciomercato Milan : Immobile il prescelto per l'attacco - piace Veretout : Grazie alla grande vittoria per 5-1 contro la Fiorentina il Milan ha blindato il sesto posto in campionato e conquistato l'Europa League evitando così i preliminari. Ora però per i rossoneri è tempo di pensare al futuro, a partire dal mercato per rendere la rosa all'altezza delle aspettative del club. Immobile è l'uomo prescelto per l'attacco Con un gioiellino da far crescere nella prossima stagione come Patrick Cutrone (22 goal stagionali in ...

Calciomercato Milan - Veretout e Immobile obiettivi di Gattuso : Il Milan ha chiuso il campionato al sesto posto. Un risultato sicuramente al di sotto delle aspettative della dirigenza rossonera, soprattutto se paragonato al roboante mercato estivo del Milan, vero ...

Calciomercato Milan - Fassone : 'Nessuna offerta per Donnarumma e Suso' : "Con Donnarumma c'è un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere. È il futuro del calcio italiano, poi nel mercato si sa che ci sono tante strade che si possono ...

Calciomercato Milan - Fassone annuncia l’addio di Donnarumma : tutti i dettagli : Calciomercato Milan – Il Milan è stato protagonista di una prestazione ottima nella gara di campionato contro la Fiorentina, sesto posto confermato ed adesso il pensiero è rivolto alla prossima stagione, con l’obiettivo di essere nuovamente protagonisti sul mercato. Addio quasi certo del portiere Donnarumma, la conferma arriva direttamente da Fassone a Radio Rai: “Ci sono prospettive che lo attraggono di più. Con lui, ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : “arriva Fellaini? Ecco la verità” : ‘Non abbiamo mai messo Donnarumma sul mercato, noi lo abbiamo rinnovato sperando che sia il nostro portiere per sempre”. Sono le parole del ds del Milan Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Sky Sport. ‘‘Lo stesso vale per Suso, ne ho sentite di tutti i colori. Non e’ sul mercato e lo vorremmo tenere. Quando abbiamo rinnovato il suo contratto, lui e il suo agente hanno voluto la clausola”. “E’ un ...

Calciomercato Milan - triplo colpo per vincere lo scudetto : i nomi : Il Milan sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Il principale obiettivo della dirigenza rossonera è quello di acquistare un attaccante di qualità, che sia in grado di mettere a segno almeno venti reti in stagione. Il primo nome nella lista di Fassone e Mirabelli è quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino che viene valutato tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro, cifra molto più bassa rispetto a quella ...

Calciomercato Milan - doppio colpo per una squadra stellare? Video : Il Milan sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno dei possibili colpi della dirigenza rossonera è Alessandro Florenzi, il quale, a sorpresa, potrebbe lasciare la Roma. Il calciatore, da tempo nel giro della Nazionale italiana, molto stimato per la sua duttilita' può essere schierato sia da terzino che da centrocampista, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il club ...