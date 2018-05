Cade nella trituratrice davanti ai colleghi | 52enne muore stritolato in azienda

Infortuni : Vicenza - agricoltore muore Cadendo nella macchina tritura mangimi : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) - Pooco fa, a Bolzano Vicentino in via Santa Cristina 5, presso l’azienda agricola “Somel s.r.l.”, M.E. 53 anni, titolare della società, è deceduto dopo essere caduto all’interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali. Sul posto si sono recati i tecnici dell

Infortuni : Vicenza - agricoltore muore Cadendo nella macchina tritura mangimi : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) – Pooco fa, a Bolzano Vicentino in via Santa Cristina 5, presso l’azienda agricola ‘Somel s.r.l.”, M.E. 53 anni, titolare della società, è deceduto dopo essere caduto all’interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali. Sul posto si sono recati i tecnici dello Spisal di Vicenza, al fine di verificare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo ...

Infortuni : Vicenza - agricoltore muore Cadendo nella macchina tritura mangimi : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) – Pooco fa, a Bolzano Vicentino in via Santa Cristina 5, presso l’azienda agricola ‘Somel s.r.l.”, M.E. 53 anni, titolare della società, è deceduto dopo essere caduto all’interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali. Sul posto si sono recati i tecnici dello Spisal di Vicenza, al fine di verificare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo ...

Catania - escursionista Cade nella grotta lavica dei Tre Livelli : salvato : Un'escursionista e' precipitato nella grotta lavica dei Tre Livelli a Zafferana Etnea a Catania. L'uomo salvato dai militari del soccorso alpino.

Selinunte. Ragazza Cade nella piazza in legno - da anni senza manutenzione : Ieri sera una Ragazza si è ferita ad una gamba, probabilmente a causa del cedimento di una delle tavole della piazza in legno, nel centro di Marinella di Selinunte. E' intervenuto anche il 118. Era ...

Whatsapp : ecco come non Cadere nella nuova truffa Video : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp [Video]. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per ...

Whatsapp : ecco come non Cadere nella nuova truffa : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per allodole', anche ...

Nobel - l'AcCademia di Svezia nella bufera : la principessa Viktoria molestata da Jean-Claude Arnault : ... caso senza precedenti nella storia sia della monarchia svedese, tanto moderna e liberal da aver introdotto per prima al mondo secoli fa leggi sulla libertà di stampa, sia per l'immagine della Svezia ...

Il Segreto - spoiler giugno : Saul Cade nella trappola architettata dal fratello Video : Tanti nuovi colpi di scena succederanno nelle nuove puntate de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata del gesto incredibile di Marcela [Video]. Gli ultimi spoiler svelano che Saul Ortega rischiera' di non uscire più dal carcere per colpa del trappola di Prudencio. Anticipazioni Il Segreto: Prudencio fa incarcerare Saul Le trame dei nuovi episodi [Video]de Il Segreto in onda a giugno svelano che Saul e Prudencio ...

Mara Venier a Domenica in con l'ex compagno? Ecco cosa potrebbe acCadere nella prossima edizione : FUNWEEK.IT - Si rincorrono oramai da mesi le voci che darebbero quasi per certa la presenza di Mara Venier a Domenica In dopo il clamoroso flop delle sorelle Parodi. La mitica zia Mara torna da una ...

Chiavenna - Cade da una scala nella sua carrozzeria : grave 71enne : Chiavenna, 16 aprile 2018 - Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 16 aprile, a Chiavenna, all'interno di una carrozzeria in via Picchi. Il titolare, E.B., di 71 anni, attorno alle 8 ...

Rocco Siffredi : “Di Maio? Lo porterei nella mia ACademy. Salvini lo vedo come un attore hard performante ma senza controllo” : Rocco Siffredi è uno che di desideri se ne intende: sarà per questo che è stato scelto come testimonial della campagna “Stravoglia” di Volagratis.com che indaga i desideri degli italiani. Occasione, questa, nella quale il pornoattore ha rilasciato un’intervista a Raffaella Cagnazzo del Corriere della Sera: “Il mio desiderio più grande oggi è quello di avere più tempo da dedicare a me stesso. Sono una di quelle persone che ...

Truffe telefoniche : come non Cadere nella trappola e ritrovarsi con nuovi contratti #truffe : Ognuno di noi è bombardato da call center per i più disparati motivi, ma attenzione, per molti di questi non sono semplicemente alla ricerca “pulita” di nuovi clienti. Alcuni infatti giocano sulla registrazione parziale della telefonata per poi riutilizzare le nostre parole in altri contesti, arrivando a farci accettare inconsapevolmente le loro proposte. Il modo per difenderci da queste Truffe telefoniche arriva direttamente dalla ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : doppio podio azzurro nella sciabola! L’Italia conquista l’oro al maschile e il bronzo al femminile : L’Italia sale ancora sul podio ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Il Bel Paese conquista infatti due medaglie nelle gare a squadre della sciabola Under 20: l’oro al maschile e il bronzo al femminile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Partiamo dal maschile dove Matteo Neri, Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e Raffaele Minischetti si laureano campioni del mondo dopo una ...