Bugatti - Con Lego una Chiron per tutte le tasche

(Di martedì 22 maggio 2018) Cresce l'interesse per i modelli della serieTechnic dedicati alle supercar, tanto da spingere la nota Casa danese a realizzare dei veri e propri teaser delle novità previste. Annunciata a febbraio, il modellino dellaè ora pronta al debutto.Presentazione il 1 giugno. Sarà una"alla portata dile", ma, come già accaduto per altri modelli replicati dalla, richiederà tempo e impegno per poter essere assemblata. La Porsche GT3 RS, per esempio, era composta da oltre 2.700 pezzi e per laè probabile che sia prevista una complessità ancora maggiore, considerando anche i componenti realizzati su misura per questo modello. Il debutto dellaavverrà il prossimo 1 giugno, con un evento allaHouse di Billund, dove sarà presente anche il Ceo, Stephan Winkelmann.