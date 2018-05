Buffon non smette | incontro positivo con i dirigenti del PSG | presto la firma

Gigi Buffon al PSG/ Addio al calcio italiano con stoccata : "Nazionale? Ecco perché non farò la partita d'addio" : Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:32:00 GMT)

Buffon - il sì al Psg adesso non è più così scontato : ecco perché : Gigi Buffon ci sta ancora pensando: e non è più scontato il sì. L'offerta del Paris Saint Germain lo alletta, e lo inorgoglisce. Non è certo una questione di soldi, Buffon andrebbe a Parigi per...

Juventus - i consigli di Brio : 'Buffon? Giusto andare avanti - ma non cada nel ridicolo' : 'Buffon al Psg? Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l'importante è non cadere nel ridicolo. Credo che un altro anno lo possa fare'. Così l'ex difensore della Juventus Sergio ...

Buffon parla del futuro : "Prenderò decisione razionale non sull'onda dell'emotività" : Gigi Buffon non ha ancora deciso cosa fare da grande. Le sirene del Paris Saint German strillano il suo nome e offrono un contratto da capogiro: biennale da 8 milioni e l'ingaggio come testimonial dei ...

Buffon non giocherà contro Olanda : se sono vissuto come un problema in Nazionale tolgo il disturbo : Gianluigi Buffon torna così, ai microfoni di Sky Sport, sulla decisione di non accettare l'invito a salutare la Nazionale nell'amichevole di giugno a Torino. L'ormai ex portiere della Juventus ha ...

Buffon sul Psg : "Non ho ancora deciso". E ribadisce il no all'Italia : Gigi Buffon e il Paris Saint Germain sono vicini. In giornata il club parigino ha nuovamente alzato la posta, mentre l'agente e l'avvocato di Buffon sono a Parigi per continuare la trattativa. In ...

La Notte del Maestro - Buffon : 'Futuro? Non è obbligatorio leggere i giornali' - : Tra i grandi ospiti presenti a San Siro per omaggiare Andrea Pirlo , anche Gianluigi Buffon , che ha da poco annunciato il suo addio alla Juventus . Ai microfoni di Sky Sport , il portierone di Carrara ha speso alcune parole sulla grande festa dedicata all'ex compagno: 'Bellissimo, giornata speciale. Il sottofondo fa venire la pelle d'oca pensando al Mondiale', ...

Gnocchi : 'Addio di Buffon non mi ha commosso. Ha scelto di vincere' : Forse perché Francesco ha incarnato un altro modo di intendere il calcio, privilegiando alcune cose, come l'amore per questo sport e per un'unica squadra. Questo me lo ha fatto sentire più vicino. Le ...

Allegri forse non l'ha capito : Buffon ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe... : Allegri ha parlato dell'addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore 'verbale' 'In panchina ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con talenti da pallone d'oro. ...

Allegri forse non l’ha capito : Buffon ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe… : Allegri ha parlato dell’addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore “verbale” “In panchina ho avuto la fortuna e l’onore di lavorare con talenti da pallone d’oro. Gigi Buffon ieri ha chiuso un capitolo irripetibile della storia della Juve, Pirlo domani dice addio: siete stati IL calcio e continuerete a esserlo nelle vostre nuove vesti!” Allegri ha salutato Buffon e Pirlo con un ...

Juventus - Del Genio attacca Buffon : “Non lo stimo. Cambio canale quando vedo…” : Juventus, DEL Genio- Il noto giornalista, Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ha commentato il prossimo addio di Buffon alla Juventus, evidenziando la sua non particolare stima per il portiere juventino. “Cambio canale” Il giornalista ha dichiarato: “Non ho visto la conferenza e se mi capita di vederla sarò velocissimo […] L'articolo Juventus, Del Genio attacca Buffon: ...

Del Piero non pone limiti a Buffon - : Da Alessandro Del Piero a Gianluigi Buffon, dal primo scudetto al settimo consecutivo. La Juventus celebra un altro capitano storico e un altro campione del mondo. Il portierone, che ha detto addio al termine della gara contro il Verona, ha ereditato la fascia proprio da 'Pinturicchio', che salutò tutti nel 2012, subito dopo la conquista del tricolore che ...

Buffon - i saluti di Barzagli e Del Piero : 'La storia con la Juve non finirà mai' : Lo dice Andrea Barzagli ai microfoni di Premium Sport nel giorno dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon. 'Quanto si perde con la partenza di Buffon? La leadership non si compra sul mercato: è ...

Juventus - Buffon - l'omaggio social. Del Piero : "Gigi - la tua storia non finirà mai" : E' l'ultima di campionato, è la festa scudetto, ma sarà soprattutto la giornata di Buffon. Il capitano bianconero saluterà oggi i suoi tifosi allo Stadium, passando la fascia a Chiellini e il ...