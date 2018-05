Buffon chiude la porta in faccia a Fabbricini ed alla Nazionale | lo sfogo di Gigi!

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Gigiha preso una decisione molto controversa, ha detto no alle richieste da parte della Figc in meritopasserella durante Italia-Olanda Il commissario straordinario della Figc, Roberto, nella giornata di ieri ha aperto laad un’ultima passerella di Gigicon la maglia dellaitaliana. Proprio il portiere però, ha risposto a tono, rifiutando di presenziare durante la gara tra Italia ed Olanda. Parlando a Sky,ha spiegato i motivi del suo no definitivo alle richieste della Figc: “L’unico motivo per cui non voglio fare la partita d’addio incontro l’Olanda è perché sono sempre stato un valore aggiunto delle squadre in cui ho giocato e mi sono sempre percepito così. Inmi sembra di essere diventato un problema non delle ultime partite, ma negli ultimi due anni e io, per mio orgoglio e per ...