BRESCIA | HA 10 GIORNI IL NEONATO ABBANDONATO NEL PASSEGGINO Trovate coperte e latte | si

SANA CHEEMA MORTA IN PAKISTAN - AUTOPSIA : “STRANGOLATA - ROTTO OSSO DEL COLLO”/ BRESCIA - 22 giorni per la verità : SANA CHEEMA, MORTA in PAKISTAN: uccisa. AUTOPSIA: OSSO del collo ROTTO, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza PAKISTANa(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:08:00 GMT)

BRESCIA - morto Giuseppe Soffiantini/ Investigatore ricorda i 237 giorni di prigionia : “Ha vissuto due vite” : Giuseppe Soffiantini è morto: l'imprenditore Bresciano fu ostaggio nel 1997 per lunghi 237 giorni dell'Anonima Sequestri. Lo choc per l'orecchio tagliato e la liberazione(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:53:00 GMT)

