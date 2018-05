ilfattoquotidiano

: Brescia. Il neonato abbandonato (e salvato dalla signora affacciata al balcone) - Avvenire_Nei : Brescia. Il neonato abbandonato (e salvato dalla signora affacciata al balcone) - fattoquotidiano : Brescia, dalla Montessori a don Milani apre la casa dei grandi maestri d’Italia - emanuelecarioti : RT @chilhavistorai3: Denise, 18 anni, scomparsa dalla provincia di #Brescia #chilhavisto [FOTO]? -

(Di martedì 22 maggio 2018) Nelle università se ne parla poco. A scuola non sempre ciò che hanno insegnato entra a far parte della didattica dei docenti. Nelle riforme mai un cenno su di loro. Sono ie ora hanno trovato una “” a Chiari, in provincia di. Maria, Mario Lodi, don Lorenzo, le sorelle Agazzi, Alberto Manzi ma anche Gian Franco Zavalloni, Gianni Rodari, Loris Malaguzzi: tutti nomi diche torneranno a far parlare di loro grazie al lavoro di “Officina EducAzione”, un progetto nato per riportare nella scuola statale l’eredità che hanno lasciato questi protagonisti della storia dell’istruzione in Italia. Ad ognuno sarà dedicato un anno di lavoro: convegni, mostre, film, viaggi, raccolta di materiale, laboratori e atelier. “Non saranno occasioni estemporanee – spiegano gli organizzatori – faremo un percorso di studio che coinvolgerà insegnanti ma ...