Bper e ‘The One’ per made in Italy agroalimentare in Usa : Modena, 16 mag. -(AdnKronos) – Nell’Anno nazionale del cibo italiano – proclamato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) – Bper Banca rafforza il sostegno in favore delle imprese italiane siglando un accordo di collaborazione con THE ONE Company, società che favorisce l’ingresso di aziende del made in Italy agroalimentare negli ...