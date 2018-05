Borse Europa spinte da auto | banche | occhi su politica Italia

Borse Europa incerte nonostante minerari e profitti - pesa Italia : Le Borse del Vecchio Continente sono incerte, appesantite dai timori sulla politica Italiana nonostante la buona performance del comparto minerario e alcune buone nuove sui profitti aziendali.

Borse Europa in rialzo - Milano a -0 - 5% : 10.46 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, con Milano maglia nera, mentre persiste l'incertezza sulle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. A Piazza Affari,l'Ftse Mib cede lo 0,5% a 24.175 punti.Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 137,3 punti in avvio, con rendimento del decennale che sfiorava il 2%. Londra invariata, Parigi -0,12% e Francoforte +0,1%.

Borse Europa piatte - pesano dati Cina e Germania : ** L'indice europeo STOXX 600 alle 11,55 circa segna +0,03%.** L'indice tedesco Dax perde lo 0,13% dopo che la crescita del primo trimestre della prima economia europea è stata più lenta delle attese.

Borse : Europa in calo - Milano - -0 - 2% - : ANSA, - Milano, 11 APR - Borse europee in calo frazionale, con l'Euro Stoxx 50 in discesa dello 0,57%, con Londra e Milano in ribasso dello 0,2%, mentre Francoforte cede lo 0,8% e Parigi lo 0,6%. ...

Borse ostaggio della guerra sui dazi - Europa in rosso : Anche oggi il listino peggiore è Francoforte -1,6%, espressione dell'economia più sensibile agli scambi commerciali. Perdite sensibili a Parigi -0,7 e Madrid -0,8%. Fuori dall'area euro in rosso ...

Europa esentata da dazi Trump - Citigroup : farà bene alle Borse - ecco perchè : Per ora l'Unione europea è esentata dalle tariffe punitive imposte dal presidente Usa Donald Trump a livello globale, e corrispondenti a dazi del 25% sulle importazioni Usa di acciaio e del 10% su ...

I dazi Usa mandano a picco le Borse : Tokyo -4 - 5% - l'Europa apre in rosso : Vanno a rotoli le Borse asiatiche per i timori di una guerra commerciale, dopo agli annunci dell'amministrazione Trump degli enormi dazi sulle importazioni cinesi e la conseguente reazione di Pechino, ...

Dazi commercio - Trump firma sanzioni alla Cina/ Borse asiatiche a picco - in calo anche l'Europa : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:03:00 GMT)

I dazi Usa mandano a picco le Borse asiatiche. In calo anche l'Europa : MILANO - Ore 9.15. Le Borse asiatiche vanno a picco all'indomani dei dazi annunciati dal presidente Trump verso le importazioni dalla Cina per un ammontare di circa 60 miliardi di dollari. ...

Borse Europa caute a metà seduta attendono Fed : ...in una seduta in cui prevale la cautela tra gli investitori in vista della conclusione della riunione del board della Fed con un atteso rialzo dei tassi e indicazioni sull'inasprimento della politica ...

Borse Europa in perdita - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano, 19 MAR - Borse europee sotto pressione, con Londra che cede l'1,27% e Francoforte lo 0,94%. Male anche Parigi , -0,74%, e Milano , -0,43%, . All'indomani del voto russo, con la ...

Borse Europa in rosso - Francoforte -1 - 1% : ANSA, - MILANO, 19 MAR - Borse europee in deciso calo dopo i primi scambi. La peggiore è Francoforte, che perde l'1,2%, seguita da Londra, che è in calo dell'1%, e Parigi, che scende dello 0,98%. Male ...

Borse Europa e Milano piatte - attesa Usa : ANSA, - Milano, 16 MAR - I listini finanziari del Vecchio continente si avvicinano a metà seduta generalmente piatti in attesa della raffica di dati macroeconomici che verranno diffusi dagli Stati ...