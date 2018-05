Borsa | Milano chiude in rialzo | 0 | 54%

Borsa Milano in rialzo - seduta nervosa su vicende politiche - bene auto : La sensibilità alle vicende politiche, in questa fase, si ènotata allorché il listino ha ripiegato sulle indiscrezioni distampa riguardanti la nomina di Paolo Savona al ministerodell'economia. In ...

Borsa : Milano cala con pressing Paesi Ue : ANSA, - Milano, 22 MAG - Piazza Affari nervosa dopo le dichiarazioni dei Governi di Francia a Germania che chiedono al nuovo esecutivo italiano di mantenere gli impegni Ue e di essere pro-europeo. Il ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 4% - Fca a +1 - 6% (22 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:19:00 GMT)

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 19% - : Milano, 22 MAG - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,19% a 23.135 punti.

Borsa - Milano in lieve rialzo - spread si lima a 182 ma volatilità : Roma, 22 mag. , askanews, Avvio di seduta in recupero ma sempre all'insegna della volatilità dei mercati in Italia. La Borsa di Milano ha iniziato gli scambi in lieve rialzo, un più 0,39 per cento ...

Borsa - Milano apre in lieve rialzo : Ftse-Mib +0 - 39% - spread a 182 : Avvio di contrattazioni in moderato rialzo alla Borsa di Milano, con un +0,39% dell'indice Ftse-Mib all'indomani di una nuova seduta all'insegna della volatilità che circonda gli sviluppi politici. ...

Borsa Milano chiude a -1 - 5.Spread a 187 : 18.20 Borsa Milano chiude a -1,5.Spread a 187 Chiusura in calo a Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib segna -1,52% Nuova ondata di vendite per i titoli di Stato italiani, alla vigila di un possibile governo Lega-M5S: lo spread Btp/ Bund è a 187punti base in chiusura. Il rendimento del BTP decennale tocca il 2,40%, soglia che non raggiungeva dal novembre 2014.

Borsa : Milano si appesantisce con Fitch : ANSA, - Milano, 21 MAG - Corrente di vendite in Borsa a Milano, che comunque rimane sopra i minimi di giornata toccati a inizio mattinata: l'indice Ftse Mib, anche sull'impatto del report di Fitch ...

Borsa - Milano argina l'effetto cedola. Spread sopra 170 : Gli effetti della politica italiana si fanno sentire sull'euro e sull'andamento dei titoli di Stato. C'è ancora pressione sul Btp decennale . Il rendimento si è spinto al 2,30%, da 2,22% di venerdì. ...

Borsa : Milano ultima in Europa - ma con stacco cedola - - sale la febbre dello spread : Gli investitori attendono il nome del premier. Intanto lo spread tocca i 175 punti base, ai massimi da 7 mesi, poi scende leggermente. Indice Ftse Mib in calo, ma pesa lo stacco del dividendo di 19 ...