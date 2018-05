Borsa da donna Stacey Cunningham numero uno del Nyse | prima volta in 226 anni di storia

Borsa New York - una donna presidente : 5.56 Per la prima volta in 226 anni di storia, il New York Stock Exchange (Nyse), la più grande Borsa valori del mondo,ha nominato una donna presidente. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Stacey Cunningham, attuale Chief Operating Officer,venerdì succederà a Thomas Farley come numero uno della Borsa. E' la seconda donna ad assumere il comando di un operatore di Borsa Usa dopo che nel gennaio del 2017 Adena Friedman si è insediata ...