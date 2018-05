: La drammatica giornata vissuta dalla Borsa di Milano si chiude con perdite pesanti dell'indice FTSEMIB (-2,4%), con… - renatobrunetta : La drammatica giornata vissuta dalla Borsa di Milano si chiude con perdite pesanti dell'indice FTSEMIB (-2,4%), con… - Agenzia_Ansa : #Spread chiude ai massimi da ottobre a 165 punti. Milano ultima in #Ue con accordo #M5S-#Lega #Borsa - NotizieIN : Borsa chiude a +0,54%, frena lo spread -

Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee e nonostante le incertezze legate al governo. Positivo anche l'avvio di Wall Street mentre si smorzano le tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,54% a quota 23.216 punti. Si riduce lotra Btp e Bund, rispetto ai 185punti base della vigilia. Il differenzialea quota 176. Rendimento del decennale italiano in calo a 2,31%.Londraa +0,23%, Parigi +0,05%, Francoforte +0,71%.(Di martedì 22 maggio 2018)