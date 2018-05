: Boccia: da industriali messaggi chiari - NotizieIN : Boccia: da industriali messaggi chiari - TelevideoRai101 : Boccia: da industriali messaggi chiari - giuseppenucera5 : @reportrai3 @MicheleBuono8 @RaiTre #Confindustria e'impegnata al rilancio di #GioiaTauro, #Boccia ha celebrato qui… -

Confindustria dialoga e collabora con tutti i governi e le istituzioni, ma con "" su temi chiave come lavoro, crescita, giovani, meno debito pubblico, più Europa. A poche ore dall'assemblea annuale, il presidente dell'associazione degliVincenzofa il punto nell'assemblea privata, a porte chiuse. Il timore che trapela è che il nuovo governo possa farsi interprete di una cultura anti-industriale che c'è in parte del Paese. E sull'Ilva: "Non si possono cambiare ogni volta le regole".(Di martedì 22 maggio 2018)