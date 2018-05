Bobo Vieri mattatore all' addio al calcio di Pirlo

ilgiornale

: Ieri sera ho visto un giocatore di CALCIO- MILINKOVIC SAVIC???? - vieri_bobo : Ieri sera ho visto un giocatore di CALCIO- MILINKOVIC SAVIC???? - SkySport : ???? #Serginho e @vieri_bobo arrivano insieme Presenti per #LaNotteDelMaestro ?? Appuntamento questa sera ?? Stadio M… - SkySport : ??Chi l'avrà mai scritta questa dedica? 1?@alecattelan 2?@vieri_bobo 3?#Cassano 4?@borriellomarco1 ? In diretta ??… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Prima dello show in campo per festeggiare l'aldi Andrea, c'è stato un vero e proprio spettacolo comico negli spogliatoi del Meazza. One man show Christian. L'ex bomber , ...