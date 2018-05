BMW M5 - In Italia a partire da 122 000 euro

quattroruote

: BMW sceglie il PLM di PTC e ThingWorx #Navigate. Windchill sarà alla base del processo di digitalizzazione della pr… - PTC_Italia : BMW sceglie il PLM di PTC e ThingWorx #Navigate. Windchill sarà alla base del processo di digitalizzazione della pr… - listadilavoro : Impiegato amministrativo -

(Di martedì 22 maggio 2018) La BMW ha ufficializzato i listini della nuova M5 e della sua versione Competition, proponendo entrambi i modelli in preordine. La quattro porte a trazione integrale da 600 CV si propone incon prezzi ada 122.000che salgono a 131.200per la versione da 625 CV: la produzione delle due berline sportive inizierà a luglio.Meccanica comune. La BMW M5 e la sua evoluzione Competition condividono la meccanica di base con motore V8 biturbo da 4.4 litri, cambio automatico M Steptronic a otto rapporti e sistema a quattro ruote motrici xDrive che permette anche il disaccoppiamento della trazione anteriore. Tra i due allestimenti vi è un divario di 25 CV: la M5 raggiunge i 600 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi mentre la Competition arriva a 625 CV e risulta più veloce di un decimo di secondo nell'accelerazione da ferma. In entrambi i casi la coppia massima è di ...