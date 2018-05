Bimbo di due mesi trovato abbandonato in strada sotto la pioggia

Crolla cornicione a Chiaia - due feriti : trauma cranico per Bimbo di un anno : Crolla un cornicione che ferisce un bimbo di un anno e un adulto, entrambi in ospedale. L'incidente è avvenuto su via Sant'Anna di Palazzo, una stradina perpendicolare a via Chiaia, intorno alle 22. ...

Bimbo dimenticato in gita - due prof indagati : 'è un segreto - tu non dire nulla' Video : È un nostro segreto, mi raccomando non dire niente a nessuno, nemmeno a mamma e papa'. Queste sono le parole che uno dei due professori di Catania che accompagnava una scolaresca in gita nel centro storico della citta' ha detto a un piccolo alunno cercando di rimediare a un errore non da poco: lo avevano dimenticato nella centrale piazza Duomo a fine uscita. Il professore, allertato da un passante, lo è andato poi a recuperare con il suo scooter ...

Catania - dimenticano Bimbo di 11 anni dopo la gita : due insegnanti denunciati : Il piccolo lasciato da solo a terra dal pullman e rassicurato dai passanti, poi un insegnante è tornato indietro a riprenderlo.Continua a leggere

Paese sotto choc per la morte di un Bimbo di due anni : di Alessandra Lancia Contigliano, in provincia di Rieti, sotto choc per la morte improvvisa del piccolo Tommaso, due anni, spirato ieri alll'ospedale De Lellis dove era arrivato nella notte con febbre ...

Terracina - trovati due cadaveri in mare : sono di una donna e un Bimbo - : I due corpi senza vita sono stati recuperati e trasportati al porto dalle motovedette della capitaneria

Bimbo di due anni muore strangolato dalla cinghia della borsa della madre : Dramma a Marsala (Trapani), dove un bambino di quasi due anni - li avrebbe compiuti tra pochi giorni - è morto, mentre giocava, strangolato dalla cinghia della borsa della madre, che era appesa a una sedia...

Bimbo allontanato dalla madre : due nuove denunce : Atteso incontro tra il legale della mamma e i servizi sociali. L'avvocato: 'Assistente e psicologa hanno detto il falso'

A Torino è stato registrato all’anagrafe un Bimbo con due mamme : Lunedì 23 aprile passerà alla storia per essere il giorno in cui in Italia un bambino nato da due genitori dello stesso sesso è stato registrato all’anagrafe. La firma sull’atto è quella del sindaco Chiara Appendino che era intervenuta in prima persona lo scorso martedì 17 aprile quando l’ufficio anagrafe dell’ospedale Sant’Anna si era rifiutato di registrare il piccolo, nato lo scorso venerdì 13 aprile. La sindaca ha quindi deciso di forzare ...

L'anagrafe di Torino registra Niccolò - primo Bimbo italiano con due mamme : Il Comune di Torino ha registrato oggi, nelL'anagrafe cittadina, il figlio di due mamme nato nel nostro Paese. Si tratta del primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di dare pari diritti anche "forzando la mano", questa mattina, infatti, la sindaca Chiara Appendino ha firmato l'atto che riconosce Niccolò Pietro come figlio di Chiara Foglietta, ...