Bilancio Fond Gemelli | Irccs eccellenza | paziente al centro

Bilancio Ue : Rossi - errore ridurre fondi per coesione sociale : Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in occasione dell'incontro a Firenze su 'Quale futuro per la politica di coesione dopo il 2020?'. Per evitare tagli, ha aggiunto Rossi, "a ...

Ue - meno fondi a Sud e agricoltura : la bozza del Bilancio europeo allarma l'Italia : LA TRATTATIVA BRUXELLES È già il bilancio della discordia. Come sempre quando si mettono sul tavolo i conti dell'Unione europea: la Commissione ha presentato il progetto per il 2021-2027 e la ...

Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura - più fondi per i migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale

Bilancio Ue - fondi a migranti e giovani : ...6:i fondi per la gioventù del 2,2;i soldi della ricerca dell'1,6.I tagli per compensare l'uscita della Gb dalla Ue vertono sulla politica agricola e fondi coesione.

Bilancio Ue - fondi a migranti e giovani : 19.23 La Commissione Ue ha presentato una attesa proposta di Bilancio 2021-2027. L'aumento delle risorse necessarie verranno ricavate da nuove risorse proprie per l'80% e risparmi per il 20%. Il valore del pacchetto è pari a 1.279mld; 1,4% del reddito nazionale lordo. Il denaro a favore della crisi migratoria verrà moltiplicato per 2,6:i fondi per la gioventù del 2,2;i soldi della ricerca dell'1,6.I tagli per compensare l'uscita della Gb ...

La Brexit lascia un conto salato all'Italia : nel Bilancio europeo tagli del 7% ai fondi di coesione : Per ora è ancora una proposta, ma l'impronta che la Commissione europea ha dato al bilancio comunitario per il 2021-2027 contiene già un conto salato per l'Italia. Eredità pesante della Brexit. Londra non darà più il suo contributo e Bruxelles è stata costretta a correre ai ripari per alimentare il suo budget da 1.279 miliardi: arrivano la tassa sulla plastica e la vendita delle quote di emissioni di CO2 ...

Ue : proposta Bilancio da 1.279 miliardi - previsti 2 nuovi fondi eurozona : Ue: proposta bilancio da 1.279 miliardi, previsti 2 nuovi fondi eurozona Si tratta del primo bilancio Ue post Brexit che prova a coprire un ammanco da 15 miliardi Continua a leggere

Ue : proposta di Bilancio da 1.279 miliardi - previsti 2 nuovi fondi eurozona : La proposta del nuovo bilancio Ue "ammonta a 1.279 miliardi di euro ", con "contributi addizionali limitati ma necessari per finanziare le nuove priorità", che portano la cifra all' 1,11% del Pil . Lo ...

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Regione Lazio : la Giunta approva il Bilancio 2018 - fondo taglia tasse da 324 milioni : La Giunta della Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020, la Legge di stabilità 2018 e il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020. A fine 2017 la Regione , sempre guidata da Zingaretti, aveva

Fondazione di Venezia : da cda ok a Bilancio 2017 - ricavi per 28 - 6 mln (+92%) (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Molti e diversificati, al di là del contributo per la start up del progetto M9, i progetti e gli impegni portati avanti durante l’esercizio 2017, nel corso del quale è stato anche formalizzato il trasferimento in Fondazione della proprietà della Casa dei Tre Oci. Conferma

Fondazione di Venezia : da cda ok a Bilancio 2017 - ricavi per 28 - 6 mln (+92%) (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso del 2017 la Fondazione di Venezia ha deliberato, a valere sui fondi accantonati nei precedenti esercizi, interventi sul territorio per un totale di 5,1 milioni di euro (48,5% al settore Arte, attività e beni culturali; 25,7% al settore Ricerca scientifica e tecn