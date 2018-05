Benzina e diesel | continuano gli aumenti e i prezzi vanno alle stelle | mai così alti dal

Renault : lanciate nuove motorizzazioni Benzina “TCe FAP” e Diesel “Blue dCi” : I motori termici della Renault beneficeranno delle nuove tecnologie di riduzione delle emissioni: filtri antiparticolato per motori benzina e tecnologia SCR per tutti i veicoli Diesel, per uso privato e commerciale Il Gruppo Renault coglie l’occasione per cambiare le denominazioni commerciali in “TCe FAP” per i motori benzina e “Blue dCi” per i Diesel. Renault Kadjar sarà il primo ad adottare un motore “TCe FAP” mentre Dacia Duster inaugurerà il ...