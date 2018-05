Belen critica la D’Urso | ma in realtà guarda i suoi programmi

dilei

: #GF15 cmq Nina Moric critica tanto Belen. ...ma almeno lei con un po' di chirurgia e diventata ancora più bella....… - ieia89 : #GF15 cmq Nina Moric critica tanto Belen. ...ma almeno lei con un po' di chirurgia e diventata ancora più bella....… -

(Di martedì 22 maggio 2018)Rodriguez ha sempreto aspramente Barbara D’Urso, ma, a quanto pare,. A svelarlo è stata proprio la showgirl argentina che su Instagram Stories ha svelato quali trasmissioni segue quando è in casa con tutta la sua famiglia. Il tutto, ovviamente, è accaduto per errore e non mancherà di creare un certo imbarazzo aRodriguez. Ma andiamo con ordine. L’ex di Stefano De Martino è molto social e spesso condivide su Instagram istanti della sua vita quotidiana di cui fa parte il figlio Santiago. In uno deiultimi video l’argentina ha immortalato il piccolo mentre giocava insieme a Patrizia Griffini, sua migliore amica, nel salotto della casa di Milano. I follower hanno commentato la dolcezza di Santiago, che assomiglia sempre di più alla sua celebre mamma, ma non si sono lasciati sfuggire un dettaglio molto particolare. Alle ...