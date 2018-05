Battlefield V offrirà un' esperienza del tutto nuova | una campagna single player | nuove

eurogamer

(Di martedì 22 maggio 2018) Per stimolare ulteriormente i fan in vista del reveal ufficiale diV, DICE ha iniziato a diffondere alcuni nuovi dettagli su questaentrata nella famosa saga spara. In una serie di tweet, l'account Twitter ufficiale ha condiviso informazioni che potrebbero interessare i giocatori in attesa del nuovo episodio.Come segnala DSOGaming, DICE afferma cheun nuovo campo di battaglia in unaambientazione. Sarà un'di zecca, ma conserverà comunqueciò che la gente ha sempre amato nei giochi.Inoltre, contrariamente a Call of Duty Black Ops 4,V presenterà unaper giocatore singolo e alla fine avremo alcuni dettagli a riguardo. DICE ha confermato che la- Storie di Guerra - sarà simile a quella degli ultimi giochi BF, con più storie con personaggi diversi.Read ...