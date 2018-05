ilgazzettino

: RT @ilmessaggeroit: Roma, bastona la compagna incinta davanti al figlio di 3 mesi: arrestato - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: Roma, bastona la compagna incinta davanti al figlio di 3 mesi: arrestato - ilmessaggeroit : Roma, bastona la compagna incinta davanti al figlio di 3 mesi: arrestato -

(Di martedì 22 maggio 2018)laaldi 3. E aggredisce anche un vicino di casa intervenuto in difesa della donna. E' avvenuto in una abitazione di via Terracini. Alla donna, trasportata ...