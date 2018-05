Bassetti | Cei | | vecchi partiti sgretolati | nostra democrazia fragile

Bassetti - Cei : vuoto potere danno poveri : 18.26 Anche dalla Cei arriva l'auspicio che si arrivi presto a una soluzione per formare il governo. "Auspico che si arrivi a una soluzione, perché è chiaro che un vuoto di potere è dannoso per la fascia più povera", ha detto a proposito dello stallo politico il presidente della Cei, Bassetti,nella conferenza stampa alla sede della Commissione delle Conferenze episcopali dell'Ue, a Bruxelles.

L'Italia è da ricucire. L'appello del card. Bassetti - Cei - all'impegno politico : De Gasperi fa politica come 'una missione' e con una sobrietà che oggi è clamorosamente carente nel dibattito pubblico di tutti i grandi Paesi del mondo occidentale. Mai come oggi si avverte l'...

Cei - Bassetti : "Un nuovo patto sociale per ricucire il Paese" : De Gasperi fa politica come una missione e con una sobrietà di cui oggi - rimarca il presidente della Cei - si sente una grande, grandissima, necessità in Italia, in Europa e in tutto il mondo ...

Gualtiero Bassetti - Cei - cita De Gasperi : non servono 'uomini di preda' - ma 'di buona fede' per ricucire l'Italia : Appello alla politica 'per superare le divisioni' e trovare 'cura alle ingiustizie sociali' in un Convegno all'Accademia dei Lincei organizzato dalla Fondazione De Gasperi

Gualtiero Bassetti (Cei) cita De Gasperi : non servono "uomini di preda" - ma "di buona fede" per ricucire l'Italia : "C'è un'Italia da ricucire per superare le divisioni ideologiche e territoriali e per trovare una cura alle ingiustizie sociali verso i giovani, i disoccupati e le famiglie". Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, non si lascia sfuggire una delle rare occasioni "al di là di ogni retorica, in cui si riesce a coniugare 'storia e futuro' in un unico evento".L'occasione è un Convegno ...

Bassetti - Cei - apre al governo M5S-Lega : Dai vescovi italiani via libera a un governo M5S-Lega. Il segnale, sia pure indiretto, arriva dal presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti , a margine della presentazione di ...