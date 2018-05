Aw Lab presenta Vth Element | i modelli must have Puma e New Balance reinterpretati da tre

INFN - Neutrini dal CERN ai Laboratori INFN del Gran Sasso : OPERA presenta i risultati finali sulle oscillazioni : È utilizzata anche per ottimizzare l'adroterapia oncologica, ed è stata recentemente impiegata per studiare la Grande Piramide, uno dei più antichi e Grandi monumenti al mondo, costruiti durante la ...

Apprendistato : a Palazzo Isimbardi presentate le linee guida per una migliore colLaborazione tra pubblico e privato : ... Politiche Sociali e Giorgio Mantoan, delegato alle Politiche Giovanili, Massimo Ferlini, Presidente di Formaper, nonché numerosi esperti, amministratori e rappresentanti del mondo del lavoro, della ...

Capelli estate 2018 : EsLabondexx presenta la nuova linea di prodotti - eccola : Eslabondexx, il brand trend-tech di hairstyling che detta le tendenze tecnologiche e stilistiche nei saloni di tutto il mondo, propone la sua nuova linea. Eslabondexx esprime uno stile di vita contemporaneo in cui la ricerca delle tendenze di design, moda e arte convive con le tecnologie cosmetiche più all'avanguardia ...

Auto senza conducente : VisLab presenta Eva - Foto : Ambarella ha celebrato il ventennale della MilleMiglia in Automatico, uno dei primi test al mondo di Auto Autonome su strade pubbliche, avvenuto nel giugno del...

Presentazione del nuovo servizio 'Laboratori protetti e attività di ortoterapia'. Fratta Todina : UMWEB, Fratta Tosina - "Non una celebrazione, ma una testimonianza di quanto sia possibile fare per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie" con questo intento si è ...

R. CaLabria - non si presenta alcuna lista : salta di nuovo il voto per il Comune di San Luca : Nemmeno questa volta si vota. Nel Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, saltano muovamente le elezioni fissate per il 10 giugno. Alla scadenza del 12 maggio nessuna lista è stata ...

CaLabria : presentata la proposta di collegamento Crotone Simeri : Ora bisogna accelerare per garantire il rispetto dei tempi e realizzare le attese ricadute in termini di occupazione e di rilancio del comparto dell'economia. La nostra " ha rimarcato Oliverio " è ...

CaLabria : presentata la XIX edizione della rassegna "Primavera dei Teatri" : ... trasformando Castrovillari in una città laboratorio con 21 spettacoli in cartellone, di cui 16 prime e due anteprine nazionali. " Novità assoluta di questa edizione " hanno detto gli organizzatori "...

Presentazione dei master 'Laboratori Giovani per le Aree Interne' : Mercoledì 11 aprile alle ore 11.00 , presso la sala Nassiriya del Consiglio regionale della Campania, si terrà la conferenza stampa di Presentazione dei master 'Laboratori Giovani per le Aree Interne ...

Scopelliti si è presentato al carcere di Reggio CaLabria - dopo la condanna in Cassazione : L'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti si è costituito questa mattina nel carcere di Arghillà di Reggio Calabria: è stato condannato a 4 anni e sette mesi di reclusione.Continua a leggere

Il Teatro Studio Jankowski presenta un Laboratorio tutto da scoprire. Presente anche la bella Marilù de Nicola : DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA SCORSA STAGIONE il Teatro Studio Jankowski presenta Il Teatro come Gioco: “Le Fatiche di Arlecchino Pierrot alla Conquista della Luna Sganarello e la Figlia del Re” Omaggio ad Alessandro Fersen con il patrocinio dell’ Ambasciata Polacca, l’Istituto Polacco, la Comunità Ebraica e la Fondazione Alessandro Fersen. laboratorio di Esperimenti Teatrali per valorizzare i talenti di ognuno per ...

Reggio CaLabria : al Consiglio Regionale sarà presentato il vademecum dell'Home Restaurant Hotel : Una vacanza quindi all'insegna del social eating , un settore di mercato all'interno della sharing economy , l'economia di condivisione, che prevede la preparazione di pasti come pranzi o cene nel ...