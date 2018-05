Autostrada Siracusa-Gela | appello di Confartigianato

Cas : Autostrada Siracusa Gela resta una priorità : Il Consorzio per le autostrade siciliane interviene per rassicurare il territorio sui lavori dell' autostrada Siracusa - Gela lotti 6-8-9

Tangenti per lavori su Autostrada Siracusa-Gela : arresti eccellenti : Sei le misure cautelari: ai domiciliari anche Duccio Astaldi, presidente di Condotte Spa. Le accuse, a vario titolo, sono di abuso d'ufficio e corruzione - Il gip di Messina ha disposto l'arresto di 6 ...

Autostrada Siracusa-Gela - sei arresti a Messina : Siracusa , askanews, - Sei persone sono state arrestate a Messina nell'ambito di una inchiesta su una presunta tangente per la realizzazione di tre lotti dell' Autostrada Siracusa-Gela . In manette sono ...

Tangenti per la costruzione dell' Autostrada Siracusa-Gela : arrestato Astaldi - Presidente di Condotte : Oltre a Duccio Astaldi , Presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, impresa italiana leader nel settore delle costruzioni, sono coinvolti nell'inchiesta della Procura di Messina anche il Presidente del consiglio di amministrazione della Cosige Scarl Antonio D'Andrea, l'ex capo della segretaria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto, e il funzionario del Consorzio Autostrade Siciliano Gaspare Sceusa

Appalti truccati e tangenti per l'Autostrada Siracusa-Gela - arresti eccellenti tra imprese e funzionari : Inchiesta della procura di Messina: undici gli indagati per reati che vanno dall'abuso d'ufficio alla corruzione. Provvedimento cautelare anche per Duccio...